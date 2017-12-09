 (فيديو) لم يكتفوا بسرقة الأرض.. فسرقوا أرزاق الفلسطينيين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2017 ميلاديا

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(فيديو) لم يكتفوا بسرقة الأرض.. فسرقوا أرزاق الفلسطينيين

المناطق - وكالات

أظهر مقطع فيديو اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، جندي إسرائيلي وهو يسرق الفاكهة من أحد الباعة الفلسطينيين في مدينة الخليل، مستغلا الأوضاع الأمنية الحرجة في المدينة نتيجة التظاهرات والاشتباكات التي خرجت بسبب القدس.

وتشهد الخليل وغيرها من مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، احتجاجات واشتباكات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، بعد اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وظهر الجندي الإسرائيلي في الفيديو وهو يسرق الفاكهة، ثم يقوم بتوزيعها على اثنين من زملائه، دون أن يعلم بأن صاحب المتجر قد صوره.

وصور الفلسطيني المشهد أثناء اختبائه خوفا من الاشتباكات، ثم نشره على موقع تويتر، مما أثار ضجة كبيرة، وفق ما ذكر موقع “ديلي ميل”. وقال الجيش الإسرائيلي، إنه تم إيقاف الجندي ومعاقبته، دون أن يوضح نوع العقاب.

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