 خسائر كبيرة للحوثيين على جبهات الساحل الغربي.. سقوط 23 قتيلا و17 جريحا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2017 ميلاديا

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خسائر كبيرة للحوثيين على جبهات الساحل الغربي.. سقوط 23 قتيلا و17 جريحا

خسائر كبيرة للحوثيين على جبهات الساحل الغربي.. سقوط 23 قتيلا و17 جريحا
المناطق - وكالات

أسفرت المعارك التي تخوضها القوات الشرعية اليمنية، بدعم من التحالف العربي، ضد ميليشيات الحوثي الإيرانية على جبهات الساحل الغربي، عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الانقلابيين.

وقالت مصادر ميدانية إن 23 حوثيا قتلوا وأصيب 17 آخرون بجروح في المواجهات التي تأتي في إطار هجوم واسع تشنه الشرعية لتحرير المناطق الواقعة على الساحل الغربي لليمن.

وكانت قوات الشرعية، وبدعم من التحالف، قد نجحت في تحرير مدينة الخوخة الواقعة على الساحل الغربي، من قبضة ميليشيات الحوثي الإيرانية.

ويواصل الحوثيون التقهقر على هذه الجبهات، والتراجع السريع أمام قوات الشرعية، التي تتقدم تحت غطاء جوي ومدفعي كثيف لقوات التحالف العربي.

وتعتبر جبهة الساحل اليمني أكثر الجبهات نشاطا، خصوصا في المناطق الواقعة شمال الخوخة، بالإضافة إلى شرقها، حيث تسعى الشرعية للسيطرة على منطقة حيس وقطع الطريق بين الساحل وتعز.

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