 شاهد.. هدف عصام الحضري في فريق الاتفاق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2017 ميلاديا

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شاهد.. هدف عصام الحضري في فريق الاتفاق

المناطق - الرياض

عاد التعاون إلى طريق الانتصارات بتغلبه على الاتفاق 4 – صفر يوم الأحد في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وسجل أهداف التعاون الحاجي كامارا ونايف هزازي وريكاردو ماتشادو، وعصام الحضري في الدقائق 34 و77 والرابعة من الوقت بدل الضائع على الترتيب.

ورفع التعاون رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع، محققا فوزه الأول بعد تعادلين وهزيمتين، فيما توقف رصيد الاتفاق عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر قبل الأخير متلقيا هزيمته الثالثة على التوالي.

وهذا الفوز الرابع للتعاون مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في أربع مباريات، فيما تعد هذه الخسارة هي السابعة للاتفاق هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين.

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