قطر .. تاريخ من السجود لإسرائيل وتفكر حاليا في المزايدة على السعودية

قال المستشار في الديوان الملكي سعود القطحاني، إن المتردية والنطيحة “المستوردين” في قنوات بي ان يدعون أننا لم ندافع عن القدس وذلك على عكس تنظيم الحمدين الذي لم يرفع علم إسرائيل في سمائه ويغصب بنات بلده على استقبال بيريز بالزهور.

وأضاف، في تغريدات بموقع التواصل الاجتمايع، أنهم “كانوا يصنعون نجومية المرتزقة بأموالنا ليكونوا قوتهم الناعمة فالحمدلله الذي طهر بيوتنا و أسواقنا منهم”.

وأشار إلى أن هذه الطغمة الفاسدة التي قام حكمها على عقوق الوالدين والسجود لإسرائيل تفكر بالمزايدة على السعودية في قضية القدس.