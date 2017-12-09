 قطر .. تاريخ من السجود لإسرائيل وتفكر حاليا في المزايدة على السعودية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2017 ميلاديا

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قطر .. تاريخ من السجود لإسرائيل وتفكر حاليا في المزايدة على السعودية

قطر .. تاريخ من السجود لإسرائيل وتفكر حاليا في المزايدة على السعودية
المناطق - وكالات

قال المستشار في الديوان الملكي سعود القطحاني، إن المتردية والنطيحة “المستوردين” في قنوات بي ان يدعون أننا لم ندافع عن القدس وذلك على عكس تنظيم الحمدين الذي لم يرفع علم إسرائيل في سمائه ويغصب بنات بلده على استقبال بيريز بالزهور.

وأضاف، في تغريدات بموقع التواصل الاجتمايع، أنهم “كانوا يصنعون نجومية المرتزقة بأموالنا ليكونوا قوتهم الناعمة فالحمدلله الذي طهر بيوتنا و أسواقنا منهم”.

وأشار إلى أن هذه الطغمة الفاسدة التي قام حكمها على عقوق الوالدين والسجود لإسرائيل تفكر بالمزايدة على السعودية في قضية القدس.

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