قصف للتحالف يدك مواقع الحوثيين في أرحب .. ومقتل خبير صواريخ إيراني

لقي حسين خسروي، خبير الصواريخ الإيراني، مقتله في قصف طائرات التحالف أمس داخل مديرية أرحب في صنعاء‬.

ووصلت قوات الجيش اليمني إلى ثالث مديريات محافظة الحديدة غرب البلاد، في ظل استمرار التقدم الميداني اللافت والاستراتيجي لليوم الثالث على التوالي، بإسناد مكثف من مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، على وقع تهاوٍ متسارع لميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكدت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أنه تم السيطرة على مثلث “حيس الخوخة”، وبدء الدخول إلى مديرية التحيتا ثالث مديريات محافظة الحديدة التي تصل إليها قوات الجيش اليمني.

ونقلت عن مصادر عسكرية إن قوات الجيش الوطني قامت بتطويق مدينة حيس التي تبعد 10 كلم عن مدينة الخوخة، وبدأت عملية تمشط المزارع والطرقات شمال حيس.

كما دخلت وحدات من الجيش الوطني مديرية التحيتا الساحلية، وفقاً للمصادر، ووصلت إلى مزارع الفازة في ضواحي مديرية زبيد.