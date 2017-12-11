 من هو الطفل الذي قدم الملك سلمان له الحلوى ؟ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2017 ميلاديا

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من هو الطفل الذي قدم الملك سلمان له الحلوى ؟

من هو الطفل الذي قدم الملك سلمان له الحلوى ؟
المناطق - الرياض

تناقل مغردون صورة عفوية لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو يقدم حلوى بيده لطفل.

ووفقا لـ”العربية”، فإن الطفل هو خالد بن بندر بن فيصل بن بندر ذي السنتين، وخلفه جده إلى أمه الأمير عبدالله بن فيصل لدى زيارة الملك للأسرة، وهي عادة اعتاد عليها الملك سلمان لأفراد أسرته.

الصورة التي التقطت بشكل عفوي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، وحازت على إعجاب الكثيرين، حيث عرف عن الملك سلمان دوما الاهتمام بالصغار والكبار على حد سواء، وتسجل لقطات كثيرة الملك سلمان وهو يداعب الأطفال في مواقف أبوية مليئة بالمشاعر.

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