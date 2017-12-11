وظائف شاغرة بوزارة العدل في كافة المناطق

أعلنت وزارة العدل عن توفر وظائف شاغرة مخصصة للمترجمين السعوديين الحاصلين على دبلوم اللغة الأجنبية وذلك في مختلف مناطق المملكة وبمرتب مقطوع قدره (4000 ريال) وترغب في شغلها بكوادر وطنية لديها القدرة على الترجمة الفورية والتحريرية من هذه اللغات إلى اللغة العربية والتي تشمل اللغات التالية:

– الفلبينية

– الإندونيسية

– التركية

– الأوردية

– التايلندية

– السريلانكية

– التاميلية

– السواحيلية

– الأثيوبية

– الفيتنامية

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق مراجعة إدارة عمليات الموارد البشرية مع اصطحاب صور المؤهلات اعتباراً من اليوم الأحد 1439/3/22هـ حتى الخميس الموافق 1439/3/26هـ.

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