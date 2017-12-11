 شاهد .. شاب يغامر بحياته بالقفز من مركبته لإنقاذ سيارة داخلها عائلة تتحرك بدون سائق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2017 ميلاديا

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شاهد .. شاب يغامر بحياته بالقفز من مركبته لإنقاذ سيارة داخلها عائلة تتحرك بدون سائق

المناطق - وكالات

استطاع شاب أن ينقذ سيارة أخرى تتحرك بدون سائق وبداخلها عائلة، وذلك من خلال القفز من سيارته وهي في وضعية التشغيل.

ووفقا لفيديو تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ترك رب الأسرة سيارته دون سحب فرامل اليد، ما جعلها تتحرك بدونه، وأظهر المقطع السيارة وهي تتحرك باتجاه الطريق السريع، فاندفع الشاب من سيارته إلى السيارة المتحركة، وتمكن من كبح جماحها بعد أن جذب الفرامل بسرعة، ليعود مسرعا لسيارته التي كادت تهرول هي الأخرى باتجاه الطريق نفسه، في تكرار طريف للموقف المثير ذاته.

وأشاد رواد الصفحات التواصلية بشجاعة الشاب وإنقاذه للعائلة من حادث محتمل، وشددوا في تعليقاتهم على كل قائد سيارة أن يلتزم الحذر عند ترك السيارة في وضعية التشغيل.

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