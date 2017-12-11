تنظم الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة تبوك الأربعاء القادم ورشة عمل للتعريف بأهمية وفوائد الزراعة العضوية وذلك بفندق الهوليدي إن بتبوك .
وأوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة تبوك الدكتور العربي بن مهيدي العميم ان هذه الورشة ستناقش طرق التحول للزراعة العضوية ودور جهات التوثيق ، مشيراً أنه سيتم خلال الورشة استعراض فوائد الزراعة العضوية واهميتها ، والاطلاع على نتائج الحملة التوعوية للتعريف بالمنتجات الزراعية العضوية التي نفذت خلال عام 2017م .
زراعة تبوك تنظم ورشة عمل للتعريف بأهمية الزراعة العضوية الأربعاء القادم
تنظم الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة تبوك الأربعاء القادم ورشة عمل للتعريف بأهمية وفوائد الزراعة العضوية وذلك بفندق الهوليدي إن بتبوك .
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