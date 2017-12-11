 زراعة تبوك تنظم ورشة عمل للتعريف بأهمية الزراعة العضوية الأربعاء القادم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2017 ميلاديا

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زراعة تبوك تنظم ورشة عمل للتعريف بأهمية الزراعة العضوية الأربعاء القادم

زراعة تبوك تنظم ورشة عمل للتعريف بأهمية الزراعة العضوية الأربعاء القادم
المناطق - تبوك - علي العميري:

تنظم الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة تبوك الأربعاء القادم ورشة عمل للتعريف بأهمية وفوائد الزراعة العضوية وذلك بفندق الهوليدي إن بتبوك .
وأوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة تبوك الدكتور العربي بن مهيدي العميم ان هذه الورشة ستناقش طرق التحول للزراعة العضوية ودور جهات التوثيق ، مشيراً أنه سيتم خلال الورشة استعراض فوائد الزراعة العضوية واهميتها ، والاطلاع على نتائج الحملة التوعوية للتعريف بالمنتجات الزراعية العضوية التي نفذت خلال عام 2017م .

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