أمير منطقة تبوك يدشن عدداً من المشروعات بجامعة تبوك غداً

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك غداً , عدداً من المشروعات بجامعة تبوك، كما سيتفقد سموه سير العمل بكافة المشروعات التي يجري تنفيذها بالمدينة الجامعية والتي تجاوزات تكلفتها أكثر من 2311 مليون ريال.

وأوضح معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، أن زيارة أمير منطقة تبوك للجامعة تأتي في إطار حرص واهتمام سموه الكريم، وامتداداً لدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده – حفظهما الله- للتعليم والجامعات التي تعد صروحاً كبرى للمعرفة وتنمية الإنسان, وبجامعة تبوك التي نالت نصيباً كبيرا ًمن دعمهم ورعايتهم الكريمة.

وأشار معاليه إلى أن سمو أمير المنطقة يولي اهتماماً كبيراً بجامعة تبوك، ويحرص على متابعة تطورها، وأن هذه الزيارةستكلل بتدشين مشروعين مهمين من مشروعات المدينة الجامعية هما: إسكان أعضاء هيئة التدريس، والصالة الرياضية متعددة الأغراض التي تم الانتهاء من تنفيذهما بتكلفة تجاوزات ألف مليون ريال.

كما سيتفقد سمو أمير المنطقة سير العمل في احدى المشروعات الاستثمارية بالمدينة الجامعة وهو مشروع فندق الجامعة، الذيتم انجاز أكثر من 95 % منه , كما يقف سمو أمير منطقة على المشروعات الجاري تنفيذها ومنها: مشروع المستشفى الجامعي والمبنى الإداري والعمادات المساندة والمسجد الجامع والاعمال المساندة له , ومشروع إسكان الطلاب مرحلة أولى ومبنى كلية التربية للبنات وكلية إدارة الأعمال وكلية الصيدلة بتكلفة إجمالية تتجاوز 1311 مليون ريال.

كما يطلع سموه إلى ما وصلت اليه الجامعة من تطور نوعي في مجالاتها الإنشائية والأكاديمية وبرامجها المختلفة في تنميةالبحث العلمي وخدمة مجتمع منطقة تبوك.

وأعرب معالي مدير الجامعة عن شكره وتقديره باسمه ونيابة عن طلاب وطالبات وأعضاء هيئة التدريس وعمداء الكليات بالجامعة, لسمو أمير منطقة تبوك على الزيارة وتدشينه للمشروعات الجديدة والوقوف على المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة الجامعة بتبوك .