غرفة تبوك تنظم ورشة عمل عن ضريبة القيمة المضافة

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بتبوك، بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، الأربعاء القادم، ورشة عمل تعريفية عن ضريبة القيمة المضافة وآلية العمل بها، وذلك بمقر الغرفة بتبوك.

ووجهت الغرفة الدعوة للمؤسسات والشركات ورجال الاعمال وملاك المنشآت الصغيرة والعاملين والمهتمين بمختلف القطاعات التجارية والصناعية لحضور الورشة التي ستسهم بمشيئة الله في التعريف بالضريبة والسلع الخاضعة لها، ومراحل تحصيلها والمزيد حول جوانبها.