جامعة تبوك تدشن مجلة للعلوم الإنسانية والاجتماعية

دشن معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي مجلة جامعة تبوك للعلوم الإنسانية والاجتماعية، بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور راشد بن مسلط الشريف ورئيس هيئة تحرير المجلة الدكتور محمد بن عبدالله عسيري وأعضاء هيئة التحرير.

وعبّر معالي مدير الجامعة عن فخره وسعادته بإنشاء مجلة علمية محكّمة تصدر من جامعة تبوك، وتحدث عن دور المجلات العلمية في تحفيز الإنتاج والنشر العلمي، منّوهاً بأهمية الالتزام بالمعايير العلمية, وصولاً إلى سمعة علمية عالمية.

من جانبه أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي, أن للمجلة أهداف تتطلع لتحقيقها، في ظل نخبة علمية منتقاة من الهيئة الاستشارية، تسعى لمواكبة المستجدات العلمية والتصنيفات العالمية للنشر العلمي.

كما تحدّث رئيس هيئة تحرير المجلة، موضحا أن المجلة مرّت بمراحل منذ فكرة إنشائها إلى مرحلة اعتمادها في جمادى الأولى من العام 1437هـ، حتى أصبحت واقعاً ملموساً تمثَّل بإصدار عدديها الأول، والثاني، والثالث تحت الطباعة، مبيناً آلية العمل بالمجلة، إذ تتم بطريقةٍ إلكترونية، تبدأ من استقبال البحوث إلى متابعة سيرها والاطلاع على الإجراءات المتخذة بشأنها.

وأضاف أن الأبحاث الواردة للمجلة بلغت 123 بحثاً من جنسيات عربية وأجنبية، قبل منها للنشر 41 بحثاً.

وفي الختام قدّم معالي مدير الجامعة الشكر للقائمين على المجلة وما تم إنجازه من جهد وعمل مميز.