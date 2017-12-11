جامعة جازان تناقش فكرة إنشاء دبلوم لمكافحة المخدرات

استقبل مدير جامعة جازان معالي الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني في مكتبه مساء أمس، وفد لجنة مواصفات ومعايير الدبلوم العالي للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية بالجامعات السعودية، حيث بحث الوفد مع معاليه فكرة فتح دبلوم عالي لتخريج كوادر وطنية ذات تأهيل متخصص لمواجهة ومحاربة آفة المخدرات بشكل عملي ومنهجي.

وأشاد معاليه بالجهود التي تبذلها حكومتنا الرشيدة لمكافحة المخدرات ممثلة في المشروع الوطني “نبراس” والجهود الفائقة التي تبذلها القطاعات الأمنية في سبيل مكافحة هذه الآفة المدمرة، وحماية أبناء وبنات الوطن من أخطارها، مؤكداً أن ترويج المخدرات تقف وراءها جهات دولية تستهدف عقول الشباب ومستقبلهم.

وأكد القحطاني وقوف الجامعة مع كل الجهود الرامية لمحاربة هذه الآفة، وشدد على أن الجامعة تضع كل إمكاناتها وخبراتها من خلال مراكزها البحثية للاستفادة من دورها الريادي.

وأشار معاليه إلى أن الجامعة ممثلة في مركز أبحاث المؤثرات العقلية عملت ومنذ زمن على مكافحة الآفة الخطيرة بعقد المؤتمرات وإطلاق حملات التوعية, وأشاد بجهود اللجنة الرامية لإيجاد أفكار وتطبيقات علمية لمواجهة المخدرات.

يذكر أن لجنة إعداد مواصفات ومعايير الدبلوم العالي للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية بالجامعات السعودية قد عقدت اجتماعا بجامعة جازان لمناقشة إعداد مواصفات ومعايير الدبلوم العالي للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ضم وكلاء الجامعة ومدير مركز أبحاث المؤثرات العقلية بالجامعة الدكتور رشاد بن محمد السنوسي.