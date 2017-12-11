وكيل الامارة للتنمية يرعى حفل تقاعد “الحربي” مدير عام فرع العمل والتنمية بجازان

رعى وكيل أمارة منطقة جازان المساعد لشؤون التنمية الأستاذ أحمد بن عبدالله زعله حفل تكريم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السابق بمنطقة جازان وعضو مجلس المنطقة سابقا الأستاذ علي بن أحمد الحربي بمناسبة تقاعده مساء البارحة بمقر المركز الثقافي بمنطقة جازان والذي نظمه أهالي المنطقة بالتعاون مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان وغرفة جازان.

حيث بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم كلمة لأهالي المنطقة ألقاها نيابة عنهم شيخ شمل قبائل الحسيني والنجوع الشيخ إبراهيم الذروي تلاها قصيدة شعرية للشاعر الكبير احمد الحربي عقب ذلك شاهد الحضور التي أكتظت بهم قاعة المركز الثقافي عرضاً مرئياً لمسيرة المحتفى به وإنجازاته الكبيرة خلال مسيرة عطاء أمتدت ل٣٤ عاماً.

تلاه كلمة لرجال الأعمال بمنطقة جازان قدمها نيابة عنهم الاستاذ علي المشرقي

عقبها تحدث سعادة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السابق الأستاذ عبدالروؤوف القايدي بكلمة عن المحتفى به وكيف كانت مواقفه الدائمة وجهوده الدؤوبه للرقي بالعمل وكيف كانت نظرته الثاقبة المقنعة في كثير من ورش العمل التي عقدوها معاً بالوزارة.

عقب ذلك كلمة لنجل المحتفى به الأستاذ محمد بن علي الحربي المنصة مفاجئاً أباه وجميع الحضور بكلمة أبلغ فيها الوصف وأعجز الكلمات وخلطت المشاعر بالعبرات بعد أن سرد للحضور مواقف والده معه وأخوته عندما يتعلق الأمر بالعمل ومصالح الناس مختتماً كلمته (بشكراً أيها الأب العظيم).

كما شارك معالي وزير العمل والتنمية السابق د. مفرج الحقباني بكلمة ثمن فيها جهود الحربي خلال فترة عمله مديرا لفرع الوزارة بجازان متمنيا له التوفيق والسداد بحياته العملية.

وفي ختام الاحتفال قام وكيل أمارة منطقة جازان المساعد والأهالي ومحبي المحتفى به بتقديم الهدايا والدروع التذكارية له.