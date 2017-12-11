 الأمير سعود بن نايف يكرم أمين عام نادي الاتفاق الأسبق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الأمير سعود بن نايف يكرم أمين عام نادي الاتفاق الأسبق جامعة جازان تناقش فكرة إنشاء دبلوم لمكافحة المخدرات وكيل الامارة للتنمية يرعى حفل تقاعد “الحربي” مدير عام فرع العمل والتنمية بجازان جامعة تبوك تدشن مجلة للعلوم الإنسانية والاجتماعية أكثر من 121 ألف بلاغ استقبلها مركز ٩٤٠ الذكي التابع لأمانة المنطقة الشرقية غرفة تبوك تنظم ورشة عمل عن ضريبة القيمة المضافة أمير منطقة تبوك يدشن عدداً من المشروعات بجامعة تبوك غداً زراعة تبوك تنظم ورشة عمل للتعريف بأهمية الزراعة العضوية الأربعاء القادم قطر دفعت 22 مليون دولار ثمنا لصوت رئيس اتحاد البرازيل شاهد .. شاب يغامر بحياته بالقفز من مركبته لإنقاذ سيارة داخلها عائلة تتحرك بدون سائق وظائف شاغرة بوزارة العدل في كافة المناطق قصف للتحالف يدك مواقع الحوثيين في أرحب .. ومقتل خبير صواريخ إيراني

الأمير سعود بن نايف يكرم أمين عام نادي الاتفاق الأسبق

الأمير سعود بن نايف يكرم أمين عام نادي الاتفاق الأسبق
المناطق - عبدالله السعيدي
كرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأحد)، أمين عام نادي الاتفاق الرياضي سابقاً الأستاذ حسن الطمع، بحضور معالي الأستاذ فيصل الشهيل، والمدرب الوطني خليل الزياني، وعدد من المسؤولين الرياضيين.

مشيداً سموه بالجهود التي بذلها الطمع إبان عمله في المجال الرياضي لأكثر من 43عاماً، مؤكداً على أن تكريم الرواد في مختلف المجالات، هو حافزٌ لمزيدٍ من البذل والعطاء، وما تحلى به الطمع من سمعةٍ طيبة، وجهدٍ بذله، خلال فترة عمله لتطوير رياضة المملكة من خلال نادي الاتفاق والمناصب الأخرى التي تولاها، جهدٌ يستحق الشكر والثناء، وإنما ديدن هذه البلاد منذ نشأتها تكريم كل من بذل ومن قدم، مثمناً للطمع ما قدمه من جهود، متمنياً له التوفيق.

من جهته قدم الأستاذ حسن الطمع الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، على لفتته الكريمة، مؤكداً أن هذا الأمر غير مستغرب من قادة نهجهم الوفاء والتقدير لكل من قدم وبذل.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>