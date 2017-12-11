الأمير سعود بن نايف يكرم أمين عام نادي الاتفاق الأسبق

كرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأحد)، أمين عام نادي الاتفاق الرياضي سابقاً الأستاذ حسن الطمع، بحضور معالي الأستاذ فيصل الشهيل، والمدرب الوطني خليل الزياني، وعدد من المسؤولين الرياضيين.

مشيداً سموه بالجهود التي بذلها الطمع إبان عمله في المجال الرياضي لأكثر من 43عاماً، مؤكداً على أن تكريم الرواد في مختلف المجالات، هو حافزٌ لمزيدٍ من البذل والعطاء، وما تحلى به الطمع من سمعةٍ طيبة، وجهدٍ بذله، خلال فترة عمله لتطوير رياضة المملكة من خلال نادي الاتفاق والمناصب الأخرى التي تولاها، جهدٌ يستحق الشكر والثناء، وإنما ديدن هذه البلاد منذ نشأتها تكريم كل من بذل ومن قدم، مثمناً للطمع ما قدمه من جهود، متمنياً له التوفيق.

من جهته قدم الأستاذ حسن الطمع الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، على لفتته الكريمة، مؤكداً أن هذا الأمر غير مستغرب من قادة نهجهم الوفاء والتقدير لكل من قدم وبذل.