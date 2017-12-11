ولي العهد يبحث أوجه التعاون الاقتصادي مع وزير الخزانة البريطاني

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض اليوم، معالي وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتنموية والفرص الواعدة بشأنها وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 .

حضر اللقاء معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري، والسفير البريطاني لدى المملكة سيمون كوليس، والممثل الخاص لدولة رئيسة الوزراء البريطانية لرؤية 2030 .