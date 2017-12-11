 الاتحاد الإفريقي يحذّر من عودة 6 آلاف داعشي إلى القارة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الاتحاد الإفريقي يحذّر من عودة 6 آلاف داعشي إلى القارة

الاتحاد الإفريقي يحذّر من عودة 6 آلاف داعشي إلى القارة
المناطق_وكالات

حذّر مفوض السلم والأمن في #الاتحاد_الأفريقي، إسماعيل شرقي، الأحد، من أن حوالي 6 آلاف متطرف إفريقي قاتلوا في صفوف تنظيم #داعش يمكن أن يعودوا إلى القارة السمراء، داعيا الدول الإفريقية إلى الاستعداد “بقوة” للتعامل مع عودتهم.

وقال الدبلوماسي الجزائري خلال منتدى حول #مكافحة_الإرهاب عقد في #وهران، غرب الجزائر، إن هناك “تقارير تفيد بوجود 6 آلاف مقاتل افريقي في عداد المقاتلين الاجانب الـ30 الفا الذين انضموا الى هذا التنظيم الارهابي في الشرق الأوسط”.

واستغل تنظيم داعش الحرب الاهلية الدائرة في #سوريا لبسط سيطرته على مساحات واسعة في هذا البلد وفي العراق المجاور في صيف 2014 حين اعلن قيام “دولة الخلافة” واجتذب آلاف المقاتلين الأجانب. ولكن مذاك توالت هزائم التنظيم الى ان اندحر من سائر انحاء #العراق وغالبية الاراضي السورية.

وأضاف شرقي ان “عودة هؤلاء العناصر الى افريقيا يمثل مخاطر جدية على الامن والاستقرار الوطنيين، ويتطلب تعاملا محددا وتعاونا مكثفا بين الدول الافريقية”.

ودعا مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي الدول المعنية الى “تبادل المعلومات الاستخبارية بشأن المسلحين الذين يعودون الى بلادهم”.

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