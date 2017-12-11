 الأرصاد: طقس مستقر في معظم مناطق المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الأرصاد: طقس مستقر في معظم مناطق المملكة

الأرصاد: طقس مستقر في معظم مناطق المملكة
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر على معظم مناطق المملكة بينما تبقي العوالق الترابية تؤثر على الأجزاء الجنوبية والجنوبية الغربية والغربية للمملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على شمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية منها .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي
وارتفاع الموج من متر الى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج ,بيما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف ,وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

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