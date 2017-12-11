وزير الداخلية يوافق على تعيين أعضاء للمجلس المحلي بالمخواة

صدر قرار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بالموافقة على تعيين أعضاء للمجلس المحلي للفترة الخامسة بمحافظة المخواة لمدة أربع سنوات.

وذلك بناء على ما رفعه لسموه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، متمنياً سموه للأعضاء الجدد التوفيق والنجاح في أداء المهام التي تتوخاها منهم الدولة في مجال المساهمة في تنمية وتطوير المحافظة في المجالات التعليمية والصحية والتنمية الاجتماعية وكل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات.