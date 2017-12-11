تحذير من كارثة ستخلف «250» ألف قتيل في إيران

سارعت الجهات الرسمية الحكومية في طهران لنفي تحذير جديد لعلماء وباحثون إيرانيون، عندما كشفوا عن زلزال مدمر سيضرب طهران، ربما يتسبب بمقتل نحو 250 ألفًا من سكانها، إضافة إلى خسائر مادية هائلة.

وأكدت الحكومة خلال تصريحات لها أن ماذكره الباحثون من شأنه بث الخوف والرعب في نفوس المواطنين.

وتوقع الباحثون أن تكون قوة الزلزال حال وقوعه بين 6.9 – 7.1 درجة على مقياس ريختر، وهي القوة التي يمكن أن تدمر نحو نصف مليون وحدة سكنية في العاصمة التي يقدر عدد سكانها بنحو 16 مليونًا”.

وقال مدير كلية الهندسة المدنية والمياه والبيئة في جامعة بهشتي، لصحيفة إيران التابعة للحكومة، الدكتور نعمت حسني، إن الدراسات التي أجريت مؤخرًا حول أي زلزال مرتقب سيضرب العاصمة، قدرت عدد الضحايا بربع مليون شخص.

وأضاف أن التركيز حاليًا في إيران، ينصب على إدارة الأزمات للحد من أضرار أي زلزال مستقلبي، معترفًا في الوقت نفسه بأن بلاده فشلت في إدارة هكذا أزمات.