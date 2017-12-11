 مواطن يزوج ابنته لرجلين في وقت واحد في جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2017 ميلاديا

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مواطن يزوج ابنته لرجلين في وقت واحد في جدة

مواطن يزوج ابنته لرجلين في وقت واحد في جدة
المناطق_جدة

تحقق النيابة العامة في جدة في دعاوى تتهم مواطنا ــ في الـ50 من عمره ــ بتزويج ابنته لرجلين في توقيت واحد، وفقا لـ”عكاظ”.

قالت مصادر، إن النيابة وجهت إلى الأب تهمة مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، والتحايل بتزويج ابنته لرجل وهي على ذمة رجل آخر، واستندت في ذلك إلى 6 أدلة وقرائن، مطالبة بإثبات الواقعة كونها فعلا محرما ومعاقبا عليه شرعا، ومجازاة الأب بعقوبة تعزيرية رادعة له وتغليظ العقوبة لبشاعة ما أقدم عليه الأب.

وتعود تفاصيل القضية، إلى أن الزوج الأول عقد نكاحه على الفتاة، وعاشرها لمدة شهرين، قبل أن يغادر إلى منطقته خارج جدة، وتعود الزوجة إلى منزل والدها لزيارتهم، لكن الزوج تلقى اتصالا مفاده أن زوجته التي ما زالت على عصمته تزوجت من رجل آخر.

واستطاع الزوج الأول التواصل هاتفيا مع الزوج الثاني، ليتأكد من صحة الواقعة؛ إذ أبلغه أنه تزوج من زوجته وهي الآن معه في المنزل، ليتقدم الزوجان بشكاوى ضد والد الفتاة، متهمين إياه بتزويج ابنته لهما في التوقيت نفسه.

وبدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، كشف الزوج الثاني أنه تقدم لخطبة زوجته من والدها على أنها بكر، إلا أنه بعد زواجه منها وأخذها من منزل أهلها، اعترفت له أنها تزوجت سابقا من أحد أقاربها ودخل بها الدخول الشرعي.

وأكد أنه تلقى اتصالا من الزوج الأول ينفي له طلاقها، ويؤكد أنها ما زالت على ذمته. من جانبه، تضاربت أقوال الأب في التحقيقات؛ إذ أكد أن الزوج الأول طلق ابنته، ونسي استخراج صك الطلاق، ثم ذكر أن لديه خلافات مالية معه. كما تضاربت أقواله مع ما تم إثباته بعد استدعاء المأذونين الشرعيين؛ إذ تبين أن المدة بين عقدي النكاح لم تتجاوز الشهر.

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