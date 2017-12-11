 وفد النظام السوري يعود إلى جنيف 8.. وتشكيك بجديته | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2017 ميلاديا

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وفد النظام السوري يعود إلى جنيف 8.. وتشكيك بجديته

وفد النظام السوري يعود إلى جنيف 8.. وتشكيك بجديته
Syrian ambassador to the United Nations (UN) and head of the government delegation Bashar al-Jaafari (2nd R) holds his luggage upon his arrival to his hotel prior to a new round of Syria's peace talk on November 29, 2017 in Geneva. Syrian government negotiators arrived in Geneva on to join United Nations-backed peace talks to end the civil war, adamant that they will not tolerate any discussion of President Bashar al-Assad's ouster. / AFP PHOTO / Fabrice COFFRINI
المناطق_الرياض

تستأنف الاثنين محادثات الجولة الثامنة من جنيف بعد أن عاد وفد النظام السوري بعد غياب استمر أكثر من أسبوع.

ومن المنتظر أن يجري مباحثات مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.

إلا أن عودة النظام إلى طاولة المفاوضات، لم تبدد الشكوك حول جديته في مناقشة الملفات “الفعلية” من قبل المعارضة السورية.

وفي هذا السياق، أكد رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات الدكتور نصر الحريري الأحد أن المعارضة مصرة على مناقشة الانتقال السياسي عبر تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية، لا دور للنظام فيها، مشدداً على أن ملفي المعتقلين والمساعدات الإنسانية غير قابلين للتفاوض بل للتنفيذ.

واتهم نظام الأسد بالتهرب من دخول المفاوضات والانتقال السياسي على الطاولة.

من جهته، أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في وقت سابق أنه سيقيّم هذا الأسبوع ما إذا كان أحد الجانبين يحاول تخريب العملية التفاوضية.

في حين، قال دبلوماسيون إن عدم عودة وفد النظام في الموعد المحدد في الخامس من ديسمبر الجاري كان علامة واضحة على عدم اكتراثه بالمشاركة في العملية السياسية.

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