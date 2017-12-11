وفد النظام السوري يعود إلى جنيف 8.. وتشكيك بجديته

تستأنف الاثنين محادثات الجولة الثامنة من جنيف بعد أن عاد وفد النظام السوري بعد غياب استمر أكثر من أسبوع.

ومن المنتظر أن يجري مباحثات مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.

إلا أن عودة النظام إلى طاولة المفاوضات، لم تبدد الشكوك حول جديته في مناقشة الملفات “الفعلية” من قبل المعارضة السورية.

وفي هذا السياق، أكد رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات الدكتور نصر الحريري الأحد أن المعارضة مصرة على مناقشة الانتقال السياسي عبر تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية، لا دور للنظام فيها، مشدداً على أن ملفي المعتقلين والمساعدات الإنسانية غير قابلين للتفاوض بل للتنفيذ.

واتهم نظام الأسد بالتهرب من دخول المفاوضات والانتقال السياسي على الطاولة.

من جهته، أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في وقت سابق أنه سيقيّم هذا الأسبوع ما إذا كان أحد الجانبين يحاول تخريب العملية التفاوضية.

في حين، قال دبلوماسيون إن عدم عودة وفد النظام في الموعد المحدد في الخامس من ديسمبر الجاري كان علامة واضحة على عدم اكتراثه بالمشاركة في العملية السياسية.