 «توماس» يدمر 583 موقعاً ويهدد سانتا باربرا الأمريكية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2017 ميلاديا

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«توماس» يدمر 583 موقعاً ويهدد سانتا باربرا الأمريكية

«توماس» يدمر 583 موقعاً ويهدد سانتا باربرا الأمريكية
المناطق_وكالات

واصل الحريق «توماس» انتشاره أمس الأحد في شمال لوس أنجلوس مهددا سانتا باربرا ومدينة كاربينتيريا الصغيرة وذلك بعدما أتى على نحو 63 الف هكتار، في حين يبدو أن بقية حرائق كاليفورنيا باتت تحت السيطرة.

ونشب حريق «توماس» مساء الاثنين الماضي واجتاح محيط مدينة فينتورا، ولم تتم السيطرة عليه حتى أمس الأحد إلا بنسبة 15 في المئة ويعد بين أضخم حرائق الغابات في تاريخ كاليفورنيا.

وأظهرت صورة نشرها صباح أمس الأحد إطفائيو سانتا باربرا ألسنة من اللهب بارتفاع عدة أمتار على بعد خطوات قليلة من مبان في كاربينتيريا المدينة الساحلية الصغيرة الواقعة على مسافة أقل من خمسة كيلومتر من سانتا باربرا. والحريق «توماس» الذي لم يحدد حتى الآن مصدره، دمر 583 موقعا.

وصدرت أوامر إخلاء في الليلة الماضية في بعض أحياء كاربينتيريا الأقرب الى غابة لوس بيدريس الضخمة حيث تستعر النيران.وقالت سلطات مقاطعة سانتا باربرا لسكان بقية أحياء المدينة «استعدوا للمغادرة».

وقرابة الساعة 06.00 بالتوقيت المحلي (14.00 توقيت غرينتش) صدر أمر إخلاء لقسم من مدينة مونتسيتو باربارا المهددة أيضا لأنها تقع بمحاذاة الغابة ذاتها.

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