سفير المملكة في اليمن يشارك في اجتماعات اللجنة الرباعية بشأن اليمن

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين في اليمن الاستاذ محمد آل جابر اجتماع وزراء خارجية الرباعية في أبو ظبي “المملكة، الإمارات، بريطانيا وأمريكا” بشأن اليمن.

وقال السفير آل جابر أنه شارك مع معالي عادل الجبير في اجتماع وزراء خارجية الرباعية في أبو ظبي بشأن اليمن، الذي نوقشت فيه الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثييين ضد العديد من القادة السياسيين والإعلاميين وعائلاتهم، وما تقوم بِه الميلشيات من فرض لإرادتها بالقوة على قيادات حزبية أخرى.

وتأسست اللجنة الرباعية الدولية حول اليمن في يونيو 2016، من قبل المملكة والإمارات وأمريكا وبريطانيا، وانضم إليها منذ ديسمبر الماضي، سلطنة عُمان التي تحضر بعض الاجتماعات.