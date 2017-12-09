 خبراء يحذرون المتنزهين من “خيام نوم” برية لخطورتها في جذب “فحول” الجمال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2017 ميلاديا

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خبراء يحذرون المتنزهين من “خيام نوم” برية لخطورتها في جذب “فحول” الجمال

خبراء يحذرون المتنزهين من “خيام نوم” برية لخطورتها في جذب “فحول” الجمال
المناطق_متابعات

حذر خبراء في الرحلات البرية بالمملكة هواة البر من خطورة المبيت في الخيام الصغيرة والمخصصة للنوم وذلك بعد أن أثبتت خطورتها على مستخدميها في مناطق برية كثيرة من خلال جذبها للجمال لشبهها الكبير بالناقة وهي أنثى الجمل .

الخبراء أكدوا أن الخطورة تكمن في النوم في تلك الخيام في مناطق تكثر فيها قطعان الإبل أو جوار حظائر الإبل كونها تجذب الذكور من الإبل بعد أن يضنها الجمل أنثى ليقوم وبشعور غرائزي بالركوب عليها وبكامل وزنه ثم يبرك عليها في محاولة منه للتزاوج ماقد يتسبب في مقتل النائم داخل الخيمة في ظرف ثواني معدودة وذلك لثقل وزن الجمل والذي قد يصل في بعض الأحيان إلى أكثر من نصف طن، حسب ما اوردت إخبارية رفحاء .

الخبراء نصحو المتنزهين ممن يرغب بالمبيت في البر بالابتعاد عن مواقع تواجد الإبل أو على طرقها وخاصة وقت الربيع والتي عادة ما تكثر فيها قطعان الإبل للرعي وأكدوا عليهم بالتزام وسائل السلامة من خلال النوم بالقرب من السيارة وعدم استخدام خيام شبيهة بالجمال بشكلها وحجمها أو سرائر نوم مشابهة لإناث الجمال ونصحو المتنزهين بوضع حاجز يقيهم اقتحام الإبل والحيوانات المفترسة في مواقع نومهم .

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