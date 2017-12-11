مسؤول إيراني يهاجم انحطاط إعلام بلاده بسبب مزاعمه عدم اهتمام المملكة بالقدس

هاجم العضو في مجلس الشورى الإيراني “علي مطهري”، إعلام بلاده بسبب مزاعمه حول قيام المملكة ببيع القضية فلسطين والقدس ودعمها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده إلى القدس”.

وقال مطهري في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية منها وكالة الأنباء الطلابية: “إن وسائل الإعلام الإيرانية وفي مقدمتها التلفزيون الرسمي لا تمتلك أخلاقيات الإعلام المهني، بتجاهلها إعلان المملكة معارضتها قرار ترامب المتهور تجاه القدس”.

وأضاف مطهري “الإعلام الرسمي الإيراني سقط في هذا الامتحان ويحاول أن يوحي للمشاهد أن المملكة لم تعارض قرار ترامب المتهور بشأن القدس”.

وبدأت منذ إعلان الرئيس ترامب الأربعاء الماضي، القدس عاصمة لإسرائيل، الآلة الإعلامية الإيرانية والقطرية بكيل سلسلة من الاتهامات تجاه المملكة زاعمة أنها تقف وراء عملية نقل السفارة الأمريكية إلى الأراضي المحتلة، فيما شجبت المملكة وبشدة هذا القرار، مؤكدة موقفها الداعم للقضية الفلسطينية.