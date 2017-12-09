 حقائق صادمة حول «الزينبيات» السلاح النسائي للانقلابيين في اليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

حقائق صادمة حول «الزينبيات» السلاح النسائي للانقلابيين في اليمن خبراء يحذرون المتنزهين من “خيام نوم” برية لخطورتها في جذب “فحول” الجمال مسؤول إيراني يهاجم انحطاط إعلام بلاده بسبب مزاعمه عدم اهتمام المملكة بالقدس تعرف على حقيقة مزاعم زيارة وفد بحريني لإسرائيل وفد النظام السوري يعود إلى جنيف 8.. وتشكيك بجديته سفير المملكة في اليمن يشارك في اجتماعات اللجنة الرباعية بشأن اليمن «توماس» يدمر 583 موقعاً ويهدد سانتا باربرا الأمريكية سوريا.. وفاة 5 أطفال بالغوطة وكارثة تنتظر137 طفلا الإطاحة بضابط مخابرات قطري يوزع رشاوى في صنعاء مواطن يزوج ابنته لرجلين في وقت واحد في جدة القدس تثير تصعيدا.. أردوغان ونتنياهو يتبادلان الاتهامات تحذير من كارثة ستخلف «250» ألف قتيل في إيران

حقائق صادمة حول «الزينبيات» السلاح النسائي للانقلابيين في اليمن

حقائق صادمة حول «الزينبيات» السلاح النسائي للانقلابيين في اليمن
المناطق_وكالات

على مدى أكثر من 3 سنوات، شّكلت «الزينبيات» وهي الميليشيا النسائية التابعة للمتمردين الحوثيين، سلاحاً سرياً للانقلابيين في اليمن، حيث توسّع نشاطها في الآونة الأخيرة وكان لها الدور الأكبر في ملاحقة أعضاء حزب الرئيس الراحل علي عبدالله صالح (المؤتمر الشعبي العام) واقتحام منازل الموالين للأخير.

وبرزت «الزينبيات» كتنظيم نسائي مسلح متعدد المهام، وترتدي النساء الأعضاء فيه ملابس عادية (البالطو مع النقاب أو اللثام)، ولا ينتمين إلى الشرطة النسائية، وتتركز مهامهن في تفتيش المنازل واقتحام البيوت وتفتيش الهواتف والأجهزة الإلكترونية ورصد الأنشطة الإلكترونية، إضافة إلى ملاحقة ورصد الناشطات والمعارضين للجماعة الحوثية والاعتداء على المسيرات والاعتصامات السلمية.

ويعود تاريخ بدء نشاط «الزينبيات» إلى ما قبل سقوط العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 في أيدي الانقلابيين، وظهرت تحديداً في مدينة صعدة.

ووسّع الحوثيين من دور «الزينبيات» أخيراً، مع تنظيم دورات للقطاع النسائي وإجراء تدريبات مكثفة على السلاح الناري، إضافة إلى توليهن مهام قتالية وزرع الألغام والعبوات الناسفة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>