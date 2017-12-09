معهد سرب يفتح باب التسجيل للتوظيف في قطار الحرمين الشريفين

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب” على موقعه عن فتح باب التسجيل لبرنامج قيادة القطار المنتهي بالتوظيف، للعمل في شركة رينفي المشغلة لمشروع قطار الحرمين.

وأكدت إدارة الشركة أن البرنامج متاح لحملة شهادة الثانوية العامة بنسبة 80% فما أعلى من السعوديين وأن من ضمن شروط التقديم للبرنامج أن يكون المتقدم سعودياً وأن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الثانوية العامة بنسبة 80% فما أعلى.

أن يكون عمر المتقدم بين (20 و 30) عاماً أما بالنسبة لمستوى اللغة الانجليزية فيجب أن يكون بحد أدنى B2 حسب معيار (CEFR) أو 5.5 في معيار اختبار الآيلتس (IELTS).

أن لا يقل الطول عن 160 سم ولا يزيد على 190 سم وأن يجتاز المتقدم الكشف الطبي وأن يجتاز المتقدم اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

وطالبت الإدارة جميع الراغبين في التقديم لهذا البرنامج الوظيفي بضرورة الدخول على الرابط أدناه لتعبئة البيانات وإرفاق المؤهلات المطلوب.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdJRNmTdKRUG1Vv4FhYn9UTmDYbawFIftiWct_sksLWumO-Q/viewform