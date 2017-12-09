إطلاق “حساب المواطن” يوم غدٍ الثلاثاء

من المقرر أن يعلن يوم غدٍ الثلاثاء عن إطلاق نظام حساب المواطن لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط على تحمل تكاليف الإصلاح الاقتصادي وفقا لما أعلنته “رويترز”.

وسيتم إعلان تفاصيل البرنامج خلال مؤتمر صحفي بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص يوم غدٍ الثلاثاء في تمام الساعة الـ 5:30 في مقر وكالة الأنباء السعودية “واس”.

ويهدف نظام “حساب المواطن” لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط على تحمل تكاليف الإصلاح الاقتصادي في البلاد