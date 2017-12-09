 إطلاق “حساب المواطن” يوم غدٍ الثلاثاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2017 ميلاديا

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إطلاق “حساب المواطن” يوم غدٍ الثلاثاء

إطلاق “حساب المواطن” يوم غدٍ الثلاثاء
المناطق_الرياض

من المقرر أن يعلن يوم غدٍ الثلاثاء عن إطلاق نظام حساب المواطن لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط على تحمل تكاليف الإصلاح الاقتصادي وفقا لما أعلنته “رويترز”.
وسيتم إعلان تفاصيل البرنامج خلال مؤتمر صحفي بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص يوم غدٍ الثلاثاء في تمام الساعة الـ 5:30 في مقر وكالة الأنباء السعودية “واس”.
ويهدف نظام “حساب المواطن” لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط على تحمل تكاليف الإصلاح الاقتصادي في البلاد

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