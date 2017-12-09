التعليم: إيقاف الصرف من جميع مستودعات القطاعات والإدارات

أوقفت وزارة التعليم الصرف من جميع مستودعاتها ومستودعات قطاعاتها وذلك لجرد المستودعات والبدء بتشكيل لجان داخلية لإجراء الجرد الكلي السنوي خلال الفترة من بداية دوام الاحد 22/3/1439هـ وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 3/4/1439هـ وإيقاف الصرف أثناء فترة الجرد جاء ذلك في تعميم لنائب وزير التعليم حصلت “الوئام” على نسخة منه وجهه لجميع قطاعات الوزارة وإدارات التعليم.

وتضمن التعميم نظرا لقرب انتهاء السنة المالية 1438/1439هـ وبناء على قواعد واجراءات المستودعات الحكومية المتضمنة إجراءات جرد المستودعات والعهد العينية ولائحة الجرد الصادرة من ديوان المراقبة العامة.

واشار التعميم البدء لتشكيل لجان داخلية لاجراء الجرد السنوي للمستودعات خلال الفترة من 22-3-1439هـ وحتى 3/4/1439هـ وإيقاف الصرف أثناء فترة الجرد وفقا للأنظمة والتعليمات مع التأكيد على لجان الجرد بإصدار استمارات الجرد أليا عن طريق فارس لجميع المستودعات حسب ماهو موجود في النظام.

وأيضا معالجة الأصناف الراكدة والمكدسة والتوصية بالتصرف فيها وفقا لما تضمنته قواعد واجراءات المستودعات الحكومية وتزويد الإدارة العامة لمراقبة المخزون بالوزارة بصورة من استمارات الجرد مع تقرير أرصدة مستخرج من النظام للمستودع الذي لا يوجد له رصيد خلال خمسة عشر يوما من انتهاء الجرد السنوي .

وقد أعتمد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف المكلف محمد بن عامر النفيعي لجنة داخلية لعملية الجرد السنوي للمستودع وقد شرعت اللجنة في اعمالها منذ صبيحة أمس الأحد.