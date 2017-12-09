 جولات بلدية محلات أملج المفاجئة تغلق 9 محلات مخالفة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2017 ميلاديا

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جولات بلدية محلات أملج المفاجئة تغلق 9 محلات مخالفة

جولات بلدية محلات أملج المفاجئة تغلق 9 محلات مخالفة
المناطق_فايز السميري
أغلقت بلدية محافظة أملج أمس 9 محلات مخالفة شملت مطاعم وبوفيهات وبقالات ومحلات حلويات ، خلال الجولات التفتيشية المفاجئة التي قامت بها البلدية ممثلة بقسم صحة البيئة داخل المحافظة .
وأوضح رئيس بلدية محافظة أملج المكلف المهندس خالد بكر الخضير أن البلدية ممثلة بإدارة صحة البيئة تأكدت خلال جولاتها من توفر جميع اشتراطات السلامة الصحية والتصاريح النظامية لأنشطتها، مفيدًا أنه جرى مصادرة الأطعمة والخضراوات والمواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي وأخرى منتهية الصلاحية، فيما طبقت الغرامات والأنظمة بحق المخالفين.
من جهته أكد مدير إدارة الخدمات الدكتور لؤي محمد المطوع أن البلدية حريصة على تكثيف الجولات الرقابية المفاجئة خاصة على البوفيهات ومحال المواد الغذائية والمخابز ومحلات الحلويات , إضافة إلى الجولات اليومية الاعتيادية على مدار الساعة، بهدف متابعة محلات المواد الغذائية والمطاعم, لضمان تطبيق اشتراطات السلامة الصحية في الأطعمة التي تقدم للمستهلكين، مشدداً على دور المواطن والمقيم في التعاون مع جهود البلدية والإبلاغ عن المخالفات من خلال الاتصال برقم البلاغات 940 أو حساب
البلدية بتويتر@ummluj  .

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