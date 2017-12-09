 قوات الأمن الخاصة تفتح باب القبول لحملة الشهادة الجامعية والدبلومات والثانوية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2017 ميلاديا

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قوات الأمن الخاصة تفتح باب القبول لحملة الشهادة الجامعية والدبلومات والثانوية

قوات الأمن الخاصة تفتح باب القبول لحملة الشهادة الجامعية والدبلومات والثانوية
المناطق_الرياض

أعلنت قوات الأمن الخاصة عن فتح باب القبول والتسجيل خلال الفترة من الساعة العاشرة صباحاً يوم (الأحد) الموافق 1439/3/29هـ الساعة العاشرة صباحاً وحتى يوم (الخميس) الموافق 1439/4/3هـ الساعة العاشرة صباحاً وذلك عبر موقع بوابة التوظيف الإلكترونية بوزارة الداخلية لحاملي الشهادة الجامعية المتوسطة وخريجي الدبلومات التي مدتها (سنتان) وحاملي شهادة الثانوية العامة وما يعادلها للعمل في الأعمال الميدانية في وحدات قوات الأمن الخاصة على النحو التالي:-

وكيل رقيب أمن – مطلوب الشهادة الجامعية المتوسطة

عريف أمن – مطلوب دبلوم سنتين بعد الثانوية العامة

جنود أمن -مطلوب الثانوية العامة

على أن تتوافر بالمتقدم الشروط التالية: أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثني من نشأ مع والديه أثناء خدمتهم في خارج المملكة وأن لا يقل عمر المتقدم عن (17) سنه ولا يزيد عن (30 ) سنة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة وأن لا يقل طول المتقدم عن (170سم) وأن لا يكون متزوجا من غير سعودية وأن لا تكون له خدمة سابقة بأي جهة حكومية.

أن لا يقل التقدير عن جيد مع ضرورة حصوله على المؤهل الدراسي المطلوب وأن يكون لائقاً طبياً وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية.

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