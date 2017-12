بر الأحساء تطلق ملتقى الاحساء التطوعي 2017

برعاية سمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الاحساء تنظم جمعية البر بالاحساء بالتعاون مع جمعية العمل التطوعي مساء يوم الخميس القادم ملتقى الاحساء التطوعي 2017 في نسخته الثانية بالقاعة الكبرى للاحتفالات بجامعة الملك فيصل تحت شعار (في كل بيت متطوع) بحضور الرئيس الفخري للاتحاد العربي للعمل التطوعي نجيب الزامل وأكثر من 1500 متطوع ومتطوعة.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بجمعية البر بالأحساء وليد بن خالد البوسيف بأن فعاليات ملتقى الأحساء التطوعي الثاني ستنطلق مساء يوم الخميس القادم تحت رعاية سمو محافظ الاحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي ومشاركة رئيس مجلس إدارة جمعية العمل التطوعي نجيب الزامل (ضيف الملتقى)، همام الجريد، محمد النحيت، خالد الحازمي، ايمن الشريف، رزان العقيل، منظمة US TO US ومعاذ الحواس.

وأكد البوسيف بأن المقاعد التي تم طرحها امام متطوعي ومتطوعات الاحساء لحضور الملتقى قد نفذت خلال 24 ساعة من فتح رابط التسجيل الذي تم طرحها عبر موقع الجمعية الالكتروني حيث بلغ عدد الذين اكدوا حضورهم اكثر من 1500 متطوع ومتطوعة

وأشار البوسيف بأن الجمعية استعدت مبكرا من اجل اخراج ملتقى الأحساء التطوعي 2017 بالشكل الذي يلبي رغبات وتطلعات المتطوعين والمتطوعات بالاحساء ويحقق رضى المشاركين فيه من ضيوف متحدثين وداعمين بإشراف رئيس قسم التطوع بالجمعية عبدالعزيز الرويشد ومساندة فريق العمل من المتطوعين بالجمعية.