زيارة مرتقبة للعاهل الأردني للمملكة غدا لبحث قرار ترامب حول القدس

يعتزم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، القيام بزيارة إلى قصيرة للمملكة يوم غدٍ الثلاثاء لتنسيق الخطوات قرار ترامب بشأن القدس وفقا لصحيفة العرب الصادرة من لندن.

ومن المتوقع أن يعقد الملك عبدالله الثاني لقاء مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وتأتي هذه الزيارة وسط أنباء عن إمكانية عقد قمة عربية في الأردن هذا الشهر, وكانت المملكة أعلنت الخميس الماضي أنها تابعت بأسف شديد إعلان الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.