 “واتس آب” سيتوقف عن العمل على هذه الأجهزة نهاية الشهر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2017 ميلاديا

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“واتس آب” سيتوقف عن العمل على هذه الأجهزة نهاية الشهر

من المنتظر أن يتوقف تطبيق واتس آب للتراسل الفوري عن العمل على مجموعة من الهواتف بحلول يوم الـ31 من شهر ديسمبر الجاري، حسب بيان للشركة.

ووفقاً لشبكة “سكاي نيوز” نقل موقع “إكسبريس” عن واتس آب قولها: “إن التطبيق سيتوقف عن العمل على بعض الأجهزة القديمة، والتطبيق مصمم بتقنيات جديدة لا تتماشى مع بعض الأنواع القديمة من الهواتف”.

وسيتوقف التطبيق، الذي يستخدمه أكثر من مليار إنسان شهرياً، يوم 31 ديسمبر على بلاك بيري Os، بلاك بيري 10، ونوكيا سيمبيان S60 وويندوز فون 8.0.

أما بخصوص مستخدمي نوكيا S40، فإن الهاتف لن يعمل بحلول نهاية 2018، على أن يتوقف على أنظمة أندرويد 2.3.7 يوم 1 فبراير 2020.

وأوضح واتس آب: “أن بعض خصائص هذا التطبيق قد تتوقف في هذه الأجهزة في أي لحظة”.

وسبق لواتس آب أن أخبر مستخدمي هذا النوع من الهواتف أن التطبيق سيتوقف عن العمل بحلول نهاية 2016، إلا أنه مدد الآجال.

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