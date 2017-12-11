 خادم الحرمين الشريفين يستقبل سفير جمهورية العراق لدى المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين الشريفين يستقبل سفير جمهورية العراق لدى المملكة

خادم الحرمين الشريفين يستقبل سفير جمهورية العراق لدى المملكة
واس - الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة اليوم، سفير جمهورية العراق رشدي محمود العاني، الذي ودع الملك المفدى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

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