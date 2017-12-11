 ” البيئة” تصدر عقوبات مالية بـ 150 ألف ريال على عدد من مخالفي نظام الحجر الزراعي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2017 ميلاديا

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” البيئة” تصدر عقوبات مالية بـ 150 ألف ريال على عدد من مخالفي نظام الحجر الزراعي

” البيئة” تصدر عقوبات مالية بـ 150 ألف ريال على عدد من مخالفي نظام الحجر الزراعي
واس - الرياض

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة قرارات خاصة بتطبيق عقوبات مالية بالحد الأعلى، قدرها 50 ألف ريال في حق ثلاثة سائقين مخالفين لنظام الحجر الزراعي، حيث تم ضبطهم وهم يقومون بعملية نقل 150 نخلة مخالف لتعليمات الحجر الزراعي، في المدينة المنورة والرياض والخرج.
وبينت الوزارة أنه تم ضبط سيارة نقل بمدينة المدينة المنورة محملة بعدد 40 نخلة مخالفة، صدرت بحقها عقوبة مالية قدرها 50 ألف ريال، فيما ضبطت سيارة دينا بمدينة الرياض محملة بعدد 90 نخلة مخالفة، صدرت بحقها عقوبة مالية قدرها 50 ألف ريال، وتم ضبط السيارة بمحافظة الخرج محملة بعدد 20 فسيلة نخيل مخالفة، صدرت بحقها عقوبة مالية قدرها 50 ألف ريال.
وأهابت الوزارة بالجميع، إلى الالتزام بتعليمات الحجر الزراعي والتعاون للحفاظ على النخيل من الإصابة بالآفات الضارة التي من أهمها سوسة النخيل الحمراء.

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