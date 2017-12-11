 أول برنامج دكتور بصريات OD يحصل على الاعتماد الأكاديمي بجامعة القصيم على مستوى المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2017 ميلاديا

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أول برنامج دكتور بصريات OD يحصل على الاعتماد الأكاديمي بجامعة القصيم على مستوى المملكة

أول برنامج دكتور بصريات OD يحصل على الاعتماد الأكاديمي بجامعة القصيم على مستوى المملكة
المناطق - بريدة
حصل برنامج دكتور بصريات OD بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة القصيم على الاعتماد الأكاديمي الوطني الكامل حتى أكتوبر ٢٠٢٤ م من قبل المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، حيث تمكن من تحقيق جميع متطلبات ومعايير الاعتماد البرامجي، وأصبح بذلك أول برنامج دكتور بصريات يحقق هذا الإنجاز على مستوى المملكة.

وتتمثل أهمية هذا الاعتماد الأكاديمي لبرنامج دكتور بصريات OD مستوفي للمعايير المطلوبة للاعتماد الأكاديمي والمرتبطة بمستوى جودة التعليم والتطوير في الجامعة بصورة عامة وكلية العلوم الطبية التطبيقية بصفة خاصة، وذلك من شأنه أن يسهم في رفع كفاءة مخرجات البرنامج لتتوافق مع متطلبات سوق العمل وحاجة المجتمع، وينعكس ذلك على سمعة الجامعة والكلية ومكانتها لدى الطلاب وأولياء الأمور والهيئات المحلية والخارجية والجهات ذات العلاقة بتخصص البصريات. وقد جاء هذا الاعتماد بتضافر جهود الجميع في كلية العلوم الطبية التطبيقية وقسم البصرياتمن طلاب واعضاء هيئة التدريس ووكالة الكلية للتطوير والاعتماد الأكاديمي ووحدة ضمان الجودة بالكلية والقسم العلمي بإشراف ومتابعة عمادة الكلية.

وأكد عميد الكلية الأستاذ الدكتور يوسف بن حمود الدباسي ان هذه الإنجازات غير مستغربة وذلك بفضل من الله حيث يلقى التعليم اهتماماً بالغاً، ودعماً سخياً، ورعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، وولي عهده الأمين ، والحكومة الرشيدة، إذ يمثل التعليم موقع الصدارة على قائمة أولويات المملكة، وذلك لما يمثله من أهمية كونه الركيزة الأساسية لإعداد أجيال شابة سعودية تحمل على عاتقها حلم هذا الوطن ليحتل موقع الريادة ويحقق الانطلاقة التنموية الشاملة في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030 وخطط التحول الوطني المرتبطة بها.

مٌضيفاً “الدباسي” أن جودة التعليم هي أحد ركائز رسالة وقيم جامعة القصيم، وهو ما تسعى لتحقيقه قيادة الجامعة وعلى رأسهم معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، وتسخير كل القدرات والإمكانات، التي أثمرت عن هذا الإنجاز والذي يضاف لمنجزات الجامعة في مضمار الجودة والاعتماد الأكاديمي.

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