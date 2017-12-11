 أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2017 ميلاديا

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أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة

أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة
المناطق - متابعات

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، اليوم الاثنين، مرسوما بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة بتعيين جابر مبارك الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وناصر صباح الصباح  “نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع” وصباح خالد الصباح “نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية” والفريق المهندس خالد الجراح الصباح “نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية” وأنس خالد الصالح “نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء” والدكتور نايف فلاح الحجرف “وزيرا للمالية” وهند صبيح الصبيح “وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل ووزير دولة للشؤون الاقتصادية” وخالد ناصر الروضان  “وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الشباب”ومحمد ناصر الجبري “وزيرا للإعلام”  والدكتور باسل حمود الصباح  “وزيرا للصحة”وبخيت شبيب الرشيدي “وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء” والدكتورة جنان محسن رمضان “وزير دولة لشؤون الإسكان ووزير دولة لشؤون الخدمات” والدكتور حامد محمد العازمي “وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي”وحسام عبدالله عبدالوهاب الرومي “وزيرا للاشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية” وعادل مساعد الخرافي “وزير دولة لشؤون مجلس الأمة” والمستشار الدكتور فهد العفاسي “وزيرا للعدل ووزيرا للاوقاف والشؤون الإسلامية”

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