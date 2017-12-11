إطلاق مشروع “أبها عاصمة السياحة العربية من السماء” والاحتفاء بـ “عالمية القط”.. صور “شهداء تحطم المروحية” بجناح عسير في “ألوان السعودية”

يخصص جناح مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير بملتقى ألوان السعودية الذي يدشن غدا الثلاثاء في نسخته السادسة في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات،أحد أركانه لصور صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن نائب أمير المنطقة ومرافقيه – رحمهم الله – شهداء تحطم المروحية التي كانت تقلهم خلال جولتهم الشهر الماضي على عدد من مشروعات المنطقة.

صرح بذلك مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة المهندس محمد العمرة، مؤكدا أن ذلك عرفانا لسموه ومرافقيه بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية، كاشفا في الوقت ذاته أن الجناح سيشهد أيضا إطلاق مشروع “أبها عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧ م من السماء” والذي تبناه المجلس ونفذه الفنان الفوتوغرافي أحمد حاضر، والذي وثق أبرز معالم المدينة وهي التي احتفت هذا العام بلقب عاصمة السياحة العربية الذي فازت به بعد منافسة مع عدد من المدن العربية، ناهيك عن تصميم يظهر هوية عسير والقط العسيري الذي أعلنت منظمة اليونيسكو عن إدراجه في قائمتها للتراث الثقافي غير المادي”.

بدوره، أبان مدير التسويق والبرامج بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني نائب أمين عام مجلس التنمية السياحية مشبب القحطاني أن الجناح سيتواجد به الفنانين إبراهيم فايع الألمعي وحسين محي لتقديم الأعمال التشكيلية وأعمال النحت.

وعن إجمالي عدد الصور المتواجدة بالجناح، قال إنها تبلغ ٣٥ صورة شارك بها عدد من فناني وفنانات المنطقة”.

يذكر أن مجلس التنمية السياحية بالمنطقة قد دعا الفناني والفنانات للمشاركة في الجناح، واختار أبرز الأعمال التي وصلت له عبر لجنة مختصة، حيث رأي أن الجناح فرصة للتعريف بالمقومات السياحية التي تتمتع بها عسير من مواقع تراثية وطبيعية وثقافية وحضارية، في ظل السعي للحضور في مثل هذه الملتقيات التي تحظى بأهمية كبير نظير ما تشهده من إقبال من مختلف شرائح المجتمع.