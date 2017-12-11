 تعليم نجران يعرف بحقوق ذوي الإعاقة في يومهم العالمي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تعليم نجران يعرف بحقوق ذوي الإعاقة في يومهم العالمي إطلاق مشروع “أبها عاصمة السياحة العربية من السماء” والاحتفاء بـ “عالمية القط”.. صور “شهداء تحطم المروحية” بجناح عسير في “ألوان السعودية” أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة الإسكان تصدر 80 أمر سداد للأراضي البيضاء في مكة المكرمة أول برنامج دكتور بصريات OD يحصل على الاعتماد الأكاديمي بجامعة القصيم على مستوى المملكة ” البيئة” تصدر عقوبات مالية بـ 150 ألف ريال على عدد من مخالفي نظام الحجر الزراعي رئيس هيئة الأركان العامة يفتتح ملتقى أندية نزاهة في الكليات العسكرية بوزارة الدفاع خادم الحرمين الشريفين يستقبل سفير جمهورية العراق لدى المملكة أمانة الرياض تفتتح ثاني مراكز “خدمة الضيف” بمقرها الرئيسي أمير جازان يصدر قرارات بتكليف عددا من رؤساء المراكز واللجان .. أمانة الاحساء.. تطوير موقع ” بحيرة ومرافق ” بإعادة تدوير مواد مستخدمة و7 آلاف متر لانشاء حديقة بحرية في العقير مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل يبدأ العمل بوحـدة مناظير الجهـاز الهضمي للأطفال

تعليم نجران يعرف بحقوق ذوي الإعاقة في يومهم العالمي

تعليم نجران يعرف بحقوق ذوي الإعاقة في يومهم العالمي
المناطق - نجران

قال مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بمنطقة نجران حسين آل معمر أن مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة  يهدف الى التعريف بحقوقهم واستعراض ما لديهم من مواهب ومهارات فردية والمحافظة على حقهم في المجتمع من خلال دمجهم مع أقرانهم ورعايتهم بكافة الإمكانيات المتاحة وذلك خلال رعايته  لاحتفال الادارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة في ادارة التربية الخاصة أمس باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2017 تحت شعار “التحول نحو مجتمع مرن ومستدام للجميع” وذلك بالصالة الرياضية بمجمع الملاعب بحي الفهد بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الصحية ومركز التأهيل الشامل ومستشفى القاضي بالمنطقة وحضور مدير ادارة التربية الخاصة يوسف جريب ومدير مركز الخدمات المساندة للتربية الخاصة محمد الخيواني وممثلين من القطاعات المشاركة.
وبدأ الاحتفال ببرنامج رياضي متنوع شارك فيه طلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ، بعدها اطلع الحضور على محتويات المعرض المصاحب للفعالية تلاه تكريم الجهات المنظمة والمشاركة .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>