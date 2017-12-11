تعليم نجران يعرف بحقوق ذوي الإعاقة في يومهم العالمي

قال مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بمنطقة نجران حسين آل معمر أن مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة يهدف الى التعريف بحقوقهم واستعراض ما لديهم من مواهب ومهارات فردية والمحافظة على حقهم في المجتمع من خلال دمجهم مع أقرانهم ورعايتهم بكافة الإمكانيات المتاحة وذلك خلال رعايته لاحتفال الادارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة في ادارة التربية الخاصة أمس باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2017 تحت شعار “التحول نحو مجتمع مرن ومستدام للجميع” وذلك بالصالة الرياضية بمجمع الملاعب بحي الفهد بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الصحية ومركز التأهيل الشامل ومستشفى القاضي بالمنطقة وحضور مدير ادارة التربية الخاصة يوسف جريب ومدير مركز الخدمات المساندة للتربية الخاصة محمد الخيواني وممثلين من القطاعات المشاركة.

وبدأ الاحتفال ببرنامج رياضي متنوع شارك فيه طلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ، بعدها اطلع الحضور على محتويات المعرض المصاحب للفعالية تلاه تكريم الجهات المنظمة والمشاركة .