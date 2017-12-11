 “بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات” تسهم في اختيار المركبة الأكثر توفيراً في استهلاك الطاقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات” تسهم في اختيار المركبة الأكثر توفيراً في استهلاك الطاقة الهيئة العامة للغذاء والدواء تدشن خدمة إلكترونية تحدد قائمة الدول المسموح باستيراد الأغذية منها تعليم نجران يعرف بحقوق ذوي الإعاقة في يومهم العالمي إطلاق مشروع “أبها عاصمة السياحة العربية من السماء” والاحتفاء بـ “عالمية القط”.. صور “شهداء تحطم المروحية” بجناح عسير في “ألوان السعودية” أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة الإسكان تصدر 80 أمر سداد للأراضي البيضاء في مكة المكرمة أول برنامج دكتور بصريات OD يحصل على الاعتماد الأكاديمي بجامعة القصيم على مستوى المملكة ” البيئة” تصدر عقوبات مالية بـ 150 ألف ريال على عدد من مخالفي نظام الحجر الزراعي رئيس هيئة الأركان العامة يفتتح ملتقى أندية نزاهة في الكليات العسكرية بوزارة الدفاع خادم الحرمين الشريفين يستقبل سفير جمهورية العراق لدى المملكة أمانة الرياض تفتتح ثاني مراكز “خدمة الضيف” بمقرها الرئيسي أمير جازان يصدر قرارات بتكليف عددا من رؤساء المراكز واللجان ..

“بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات” تسهم في اختيار المركبة الأكثر توفيراً في استهلاك الطاقة

“بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات” تسهم في اختيار المركبة الأكثر توفيراً في استهلاك الطاقة
واس - الرياض

تُظهر “بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات” التي تم تطبيقها بشكل إلزامي على كل المركبات الخفيفة من موديلات 2015 فما فوق، استهلاك الوقود لكل طراز من المركبات، حيث تم تصنيف قيم اقتصاد الوقود إلى ستة مستويات (ممتاز، جيد جدًا، جيد، متوسط، سيئ، سيئ جدًا ).
وتنقسم بطاقة (اقتصاد الوقود في المركبات) التي تأتي بجهود البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمشاركة منظومة متكاملة من الجهات الحكومية المعنية من وزارات وهيئات وشركات حكومية، إلى فئتين بحسب استخدام المركبة: الأولى: بطاقة سيارات الركوب (السيدان، الميني فان، الحافلات الصغيرة لعشرة ركاب فأقل)، الثانية: بطاقة الشاحنات الخفيفة (سيارات الدفع الرباعي، البيك أب، فان البضائع، الحافلات الصغيرة لعشرة ركاب فما فوق)، كما تم تقسيم البطاقة إلى ستة مستويات حسب مقدار استهلاك المركبة للوقود، أعلاها ممتاز وأدناها سيئ جداً, حيث يمثل المستوى الأعلى (ممتاز) أعلى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة، ويمثل المستوى الأدنى (سيئ جداً) أدنى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة.
وتضم (بطاقة اقتصاد الوقود في المركبات) المعلومات الأساسية للمركبة وتشمل: اسم الصانع (اسم الشركة الصانعة)، والاسم التجاري للمركبة (طراز المركبة)، وسعة المحرك (بالسنتمتر المكعب)، وسنة الموديل، ونوع المركبة: (سيارة ركوب، شاحنة خفيفة ), وقيمة اقتصاد الوقود (كيلومتر لكل لتر)، ومستوى اقتصاد الوقود (ممتاز، جيد جداً، …)، ونوع الوقود (بنزين 95، 91، ديزل)، بالإضافة إلى شعار هيئة المواصفات والمقاييس والصيغة النظامية الملزمة بوضع البطاقة.
ويمكن للمستهلك التأكد من صحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة من خلال تطبيق “تأكد” على الأجهزة الذكية، الذي قامت بتطويره الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة .
ويعمل البرنامج الذي يرتبط بقاعدة بيانات ضخمة على تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك في رصد التجاوزات المخالفة للمواصفات والمقاييس والتحقق من مطابقة صحة المعلومات في ملصقات بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة، وبطاقة كفاءة استهلاك الوقود والتأكد من سريان مفعول علامة الجودة بها .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>