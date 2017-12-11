ضمن برنامج كيف نكون قدوة ثقافة وفنون جدة تطلق مبادرة #تغريدتي_قدوة

تطلق الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمحافظة جدة مبادرة #تغريدتي_قدوة ضمن برنامج ملتقى مكة الثقافي “كيف نكون قدوة” للعام الثاني على التوالي، وتهدف المبادرة إلى توجيه رسائل توعوية تدعو لتصحيح بعض المفاهيم التي غابت عن مجتمعنا في ظل التطور التكنولوجي المفاجيء في السنوات الأخيرة خصوصا مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتضمن المبادرة استطلاعاً للرأي لقياس مدى وعي الجمهور باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي وأهمها تويتر بالإضافة إلى تقديم مشاهد تتناول هذه الظاهرة، كما سيتم إقامة جلسات حوارية على مسرح جمعية الثقافة والفنون بجدة لمناقشة أهم المواضيع التي تلامس الإعلام الجديد و مواقع التواصل الاجتماعي والتي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

هذا وقد قدم مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة د.عمر الجاسر شكره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة على استمرارية برنامج “كيف نكون قدوة”، كما شدد على أن المشاركة في مثل هذا البرنامج واجب وطني على جميع الجهات متمنياً تفاعل المجتمع بكافة شرائحه في هذه الحملة الوطنية للوقوف ضد الحملات الشرسة التي تُشَن على وطننا وشبابنا.

وقد أفاد الجاسر بأن إطلاق مبادرة #تغريدتي_قدوة ماهو إلا بداية لسلسة من المشاركات التي تقدمها لجان ثقافة وفنون جدة تحت شعار “كيف نكون قدوة” داعياً كل من يرغب بالمشاركة من موهوبين وفنانين ومثقفين وجهات خاصة إلى الانضمام إلى جمعية الثقافة والفنون.