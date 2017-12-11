 أمير نجران يبارك تسمية آل حسن مساعدًا لرئيس المحكمة الإدارية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2017 ميلاديا

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أمير نجران يبارك تسمية آل حسن مساعدًا لرئيس المحكمة الإدارية

أمير نجران يبارك تسمية آل حسن مساعدًا لرئيس المحكمة الإدارية
المناطق - نجران

بارك صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، قرار المجلس الأعلى للقضاء، بتسمية فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل حسن، مساعدًا لرئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة، وتكليفه بالقيام بأعمال رئيس المحكمة.

وأعرب سموه لدى استقباله، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، عن تهنئته لفضيلة الشيخ عبدالعزيز آل حسن بالثقة على تعيينه في هذا المنصب، سائلا الله أن يعينه ويوفقه لأداء الأمانة العظيمة، أمام الله تعالى ثم أمام ولاة الأمر والمجتمع.

من جهته، عبرّ فضيلة مساعد رئيس المحكمة الإدارية عن شكره لسمو أمير المنطقة على كريم تهنئته واستقباله.

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