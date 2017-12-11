مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7100.46 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 44.28 نقطة ليقفل عند مستوى 7100.46 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 305 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 138 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 58 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 117 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسمنت الجوف, وأنعام القابضة، وسوليدتي تكافل, وبدجت السعودية, والخضري، الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات دار الأركان, وكيمانول, وكيان السعودية, والحكير, والصادرات, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.90% و 3.30% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, وكيان السعودية, والإنماء, وأميانتيت, وكيمانول هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وسابك, وكيان السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 5.42 نقطة ليقفل عند مستوى 2983.93 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.4 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 87 ألف سهم تقاسمتها 281 صفقة.