 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7100.46 نقطة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7100.46 نقطة أمير نجران يبارك تسمية آل حسن مساعدًا لرئيس المحكمة الإدارية ضمن برنامج كيف نكون قدوة ثقافة وفنون جدة تطلق مبادرة #تغريدتي_قدوة هيئة الحياة الفطرية تؤكد على عدم إصدارها تصاريح او بطاقات تعريفية لمتعاونين او متطوعين خلال الفترة الحالية تدل على انتسابهم بشكل رسمي للهيئة “تعليم القصيم” تحتفي باليوم الدولي لمكافحة الفساد وزير العمل والتنمية الاجتماعية يبحث مع السفير النيبالي آفاق التعاون في المجالات العمالية امير الباحة يرعى حفل جائزة الباحة للابداع والتفوق ويكرم الفائزين والفائزات ويمنح سمو الامير مشاري بن سعود الجائزة في دورتها السادسة هيئة عسير تقيم عدداً من البرامج التدريبيه أمير نجران للقوة الإماراتية : كل عربي مسلم غيور يفخر ببطولات “التحالف” أمانة الرياض تفتتح ثاني مراكز “خدمة الضيف” بمقرها الرئيسي “بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات” تسهم في اختيار المركبة الأكثر توفيراً في استهلاك الطاقة الهيئة العامة للغذاء والدواء تدشن خدمة إلكترونية تحدد قائمة الدول المسموح باستيراد الأغذية منها

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7100.46 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7100.46 نقطة
واس - الرياض

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 44.28 نقطة ليقفل عند مستوى 7100.46 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.7 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 305 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 138 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 58 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 117 شركات على تراجع.
وكانت أسهم شركات أسمنت الجوف, وأنعام القابضة، وسوليدتي تكافل, وبدجت السعودية, والخضري، الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات دار الأركان, وكيمانول, وكيان السعودية, والحكير, والصادرات, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.90% و 3.30% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, وكيان السعودية, والإنماء, وأميانتيت, وكيمانول هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وسابك, وكيان السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 5.42 نقطة ليقفل عند مستوى 2983.93 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.4 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 87 ألف سهم تقاسمتها 281 صفقة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>