مدير مركز التنمية الاجتماعية ببرحرح يزور جمعية أكناف

قام مدير مركز التنمية الاجتماعية ببرحرح محمد بن عطية وعدد من أعضاء المركز بزيارة للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام “أكناف” بمنطقة الباحة، بمقر الجمعية بمحافظة القرى.

وتجول الحضور في أقسام الجمعية مستمعين إلى شرح مفصل من المشرف العام على جمعية “أكناف” بمنطقة الباحة عادل بن جمعان الزهراني عن الخدمات التي تقدمها الجمعية للأيتام وأبرز ماتم خلال العام المنصرم.

وأشاد الحضور بالخدمات والتجهيزات بمقر الجمعية والاهتمام بالأيتام وتهيئتهم بما يعود عليهم بالنفع لهو مبعث للارتياح لما يقدم لهذه الفئة التي تحمل مكانة كبيرة في قلوب الجميع.