الأمير فهد بن سلطان خلال تدشينه مشروعات بجامعة تبوك .. ليس المهم البناء المهم هو من يعمل بداخل هذا البناء لإفادة الانسان وهذا هو الاستثمار الحقيقي

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك اليوم مشروعات جديدة بالمدينة الجامعية بجامعة تبوك , وتفقد سموه سير العمل في المشروعات القائمة , وما وصلت إليه نسب الإنجاز فيها , والتي تجاوزت قيمتها الإجمالية 2311 مليون ريال .

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر مشروع الصالة الرياضية بالحرم الجامعي معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي , ومعالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي , ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات الجامعية .

وازاح سمو أمير المنطقة الستار عن اللوحة التذكارية لمشروع الصالة الرياضية متعددة الأغراض التي تم الانتهاء من تنفيذها بتكلفة إجمالية فاقت الــ 63.444.522 ريال وأستمع سموه إلى شرح من وكيل الجامعة الدكتور عطيه الضيوفي عما يضمه المشروع من صالة للياقة البدينة , وصالة للأنشطة الرياضية , وصالة خاصة بالمعرض بمساحة 1125 متر مربع , ومكاتب إدارة وملعب و 6 صالات متعددة الأغراض , ومصلى واستراحة , بالإضافة إلى مدرجات ومقصورة لكبار الشخصيات , وعيادة طبية , ومعالجة فيزيائية , وصالة للياقة وصالة أنشطة , بالإضافة إلى صالة مغلقة تتسع لأكثر من 1374 شخص , وملعب لكرة القدم وآخر لكرة التنس .

وأكد الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز على أهمية الاستفادة من الصالة في الأنشطة الرياضية , والتي تحتضنها المنطقة , وقال سموه : المهم التنسيق مع الهيئة العامة للرياضة لكي يتم الاستفادة من هذه المنشئة .

بعد ذلك أستمع سموه لشرح عن سير العمل في المرحلة الأولى والثانية بمشروع أسكان أعضاء هيئة التدريس , وعما يضمه المشروع من وحدات سكينة متمثلة في 107 فيلا سكنية مكونة من دورين , و24 عمارة سكنية مكونة من 5 ادوار , تحتوي على 230 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية تجاوزت الـ 948.487.753 مليون ريال .

وأكد سمو أمير المنطقة على أهمية الإسكان لأعضاء هيئة التدريس قائلاً : إن وجود الإسكان ينعكس على أداء هيئة التدريس وأصبح من أولويات أي جامعة .

ثم اطلع سمو أمير منطقة تبوك على نسب الانجاز في مشروع المبنى الإداري والعمادات المساندة والذي يتكون من برج الإدارة بارتفاع 19 دور والتي وصلت فيه نسب الانجاز 75% وبتكلفة 239,563,443ريال.

وأكد سموه على أهمية إيجاد إدارة للجامعة لأن بها فائدة للطلاب والطالبات , كما اطلع سموه على نسب الانجاز في المبنى الرئيسي للمستشفى الجامعي والتي وصلت إلى 45% وبتكلفة 427,570,543ريال والذي يضم دور أرضي وخمسة أدوار بسعة 630 سرير.

وقال سمو أمير المنطقة أن هذا المستشفى عند الانتهاء منه سيكون له فائدة للمنطقة وهو مهم وتمنى سموه أن يتم استكماله قريبا من قبل وزارة التعليم وأن يتم الإسراع في انجازه.

ثم شاهد سمو أمير المنطقة نسب الانجاز في المشروعات الأخرى القائمة والجاري تنفيذها ومنها مشروع كلية إدارة الأعمال وكلية الصيدلة وكلية التربية للبنات ومشروع إسكان الطلاب في مرحلته الأولى ومشروع المسجد الجامع وأعمال المساندة بالإضافة إلى مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس في المرحلة الثالثة , والتي تجاوزت قيمتها الإجمالية 632.411.772 مليون ريال .

ثم أطلع سمو أمير منطقة تبوك على المشاريع التي تم الانتهاء منها وافتتحها مؤخراً ومنها كلية الطبية وكلية العلوم الطبية التطبيقية والمباني العاجلة للكلية الجامعية حقل وأملج والوجه

ثم تفقد سمو أمير المنطقة سير العمل في مشروع فندق الجامعة الذي يعد من المشروعات الاستثمارية لجامعة تبوك والتي تجاوزت نسب الإنجاز فيه 95 % وتجول سموه داخل أرجاء الفندق , مؤكداً على أهمية وجود مثل هذه المشروعات الاستثمارية التي تعد باكورة مشروعات الجامعة بل سيكون له المردود الإيجابي على الجامعة .

بعد ذلك تجول سموه داخل ارجاء المدينة الجامعية وأطلع على المشروعات القائمة ثم دشن سموه مشروع اسكان هيئة التدريس بمرحلتيه الأولى والثانية حيث أزاح سموه الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع ثم قدم لسموه هدية عبارة عن مجسم للصالة الرياضية متعددة الأغراض قدمها معالي مدير جامعة تبوك .

ثم أدلى سموه بتصريح قال فيه : في هذا اليوم البهيج يسعد الإنسان أن يشاهد هذه المنشآت العظيمة , في بلادنا وفي إحدى جامعات المملكة العربية السعودية , والأهم منها هو ليس البناء بل من يعمل بداخل هذا البناء لإفادة الإنسان الذي هو الاستثمار الحقيقي , وأبنائنا السعوديين الذين يديرون هذه الجامعات إدارة كاملة , سواء من الناحية الأكاديمية أو الإدارية , وهذه هي الفرحة الكبيرة التي يعيشها الإنسان في هذا اليوم مشيرا سموه إلى أن هذه المشاريع هي لخدمة الجامعة ومنسوبيها وطلابها وطالباتها .

وقال : نحن في هذه البلاد نعيش في هذا الزمن الزاهي , ونهيئ أنفسنا ونعمل لتحقيق رؤية المملكة 2030م , وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – حريص كل الحرص على أن تؤتي هذه الرؤيا ثمارها للمواطن والوطن , والمتابعة اليومية من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد الذي هو الأب الروحي لهذه الرؤيا والجميع يسير في هذا الاتجاه , وإن شاء الله تتحقق النتائج المطلوبة .

بعد ذلك غادر سموه مقر الحرم الجامعي مودعاً بالحفاوة والتكريم .