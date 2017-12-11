 مهرجان المشي الأول بالطائف مهرجان نسائي للمشي برعاية تخصصي الطائف وفريق التغيير المتكامل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2017 ميلاديا

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مهرجان المشي الأول بالطائف مهرجان نسائي للمشي برعاية تخصصي الطائف وفريق التغيير المتكامل

مهرجان المشي الأول بالطائف مهرجان نسائي للمشي برعاية تخصصي الطائف وفريق التغيير المتكامل
المناطق - الطائف - عادل الزهراني
يدشن مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف مهرجان المشي الأول للعائلة على مستوى المنطقة الغربية تحت شعار #للصحة_نمشي بمنتزه الردف السياحي وذلك بعد صلاة يوم الجمعة القادم 27/ربيع أول /1439هـ .

وأوضح مدير البرنامج والمشرف العام على المهرجان الدكتور علي بن حسن الزهراني أن المهرجان يهدف بالدرجة الأول إلى تشجيع أفراد المجتمع وتحديدا النساء على ممارسة الرياضة التي من شأنها الوقاية والحد من الإصابة بالأمراض المزمنة, لدعم جهود المملكة وقيادتها الرشيدة للوصول إلى رؤية 2030 وبناء مجتمع ينعم افراده بنمط حياة صحي تسهم فعليا في تحسين الصحة العامة لأجيال المستقبل.

وأشار الدكتور الزهراني إلى أن المهرجان يتضمن إقامة مهرجان للمشي يشرف على تنظيمه فريق التغيير المتكامل النسائي والذي يضم مدربات متخصصات كما أن هناك العدد من الفعاليات المصاحبة بأجنحة المعارض التي يشارك بها 10 أقسام وإدارات بالمستشفى هي التغذية العلاجية والتعزيز الصحة والتثقيف الصحي والخدمة الاجتماعية والتمريض والطوارئ والعلاقات العامة والإعلام والأمن والسلامة والطوارئ الصحية ومركز السكر والغدد الصماء  إضافة إلى مشاركة الفرق الإسعافيه التي تضم أطباء وفنيين ومسعفين وإسعافات, ويتابع بأن هناك جانب ترفيهي للأسرة والمرأة والطفل وجوائز وهدايا للزوار كما يضم المهرجان أجنحة للرسم الحر يشارك به فريق يلا سوا وأيضا مشاركة الفرق التطوعية والمتطوعين من منسوبي المستشفى بالتنظيم والتوجيه للزوار والمتابعة الإسعافية الميدانية للزوار .

وأضاف الدكتور الزهراني أن التسجيل بمهرجان المشي للنساء سيكون عبر الرابطhttps://goo.gl/forms/0ShKMfB3ZuCURcc22 أو عن في يوم المهرجان بالبوابة رقم 6 بمنتزه الردف, كما يقام سيكون هناك محطات للاستراحة والمياه والعصائر والإسعاف والمتابعة السريرية للمشاركات بالمشي.

واختتم حديثه بالقول بأن الرسالة التي ترغب إدارة ومنسوبي المستشفى إيصالها للمجتمع تتمثل في الدور الحقيقي للجانب الاجتماعي للمنشاة في دعم وخدمة المجتمع بمختلف أفراده من باب المسئولية المجتمعية التي نسعى لبلورتها واقعا ملموسا من خلال المهرجان

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