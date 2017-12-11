 هيئة الاتصالات توجه باتخاذ حلول فنية سريعة للرسائل الاقتحامية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2017 ميلاديا

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هيئة الاتصالات توجه باتخاذ حلول فنية سريعة للرسائل الاقتحامية

هيئة الاتصالات توجه باتخاذ حلول فنية سريعة للرسائل الاقتحامية
واس - الرياض

وجهت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة خلال هذا الأسبوع توعية المستخدمين بالحلول السريعة المتاحة حالياً للحد من الرسائل النصية الاقتحامية (Spam) من خلال تمكين المشترك من الخروج من جميع القوائم التي سبق الاشتراك فيها بإرسال رسالة إلى أحد الأرقام التي تم تخصيصها لإيقاف الرسائل الدعائية، مضيفةً أنها حددت عدداً من الجهات الرئيسية ضمن قوائم محددة (قوائم بيضاء) التي لا يتم إلغاء الاشتراك في رسائلها مثل الجهات الحكومية والمستشفيات الكبرى والجامعات والمدارس.
وقد دعت الهيئة جميع المشتركين إلى تقديم المقترحات، وتقييم حلول مقدمي خدمات المتاحة حالياً وذلك بمراسلة المختصين في الهيئة عبر البريد الإلكتروني sms_spam@citc.gov.sa .
كما أنها وجهت مشغلي الاتصالات المتنقلة بالقيام بحلول فنية خلال الثلاثة أشهر القادمة تمكن المشترك بشكل آلي من التحكم الكامل بنوعية ومصادر الرسائل التي يستقبلها؛ لحماية المستخدمين والحد من ظاهرة الرسائل النصية الاقتحامية (Spam).
يذكر أن الرسائل النصية الدعائية المزعجة (الاقتحامية) التي تنقل عن طريق الرسائل النصية القصيرة (SMS) والرسائل الوسائط المتعددة (MMS)؛ قضية متعددة الأوجه، وتتبنى الهيئة نهجاً متعدد الجوانب، يجمع بين تطبيق الأنظمة، التعاون الدولي، استخدام التقنية، توعية مستخدمي خدمات الاتصالات ووضع الضوابط للحد منها. لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكن زيارة موقع الهيئة والدخول على الضوابط الخاصة بالرسائل الاقتحامية.

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