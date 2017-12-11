حصلت اربع مراكز صحية بمنطقة القصيم على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية ” سباهي ” ، وذلك بعد اجتيازها معايير التقييم بنجاح .
و وفقا للشؤون الصحية بالمنطقة ، فان فريق التقييم التابع لـ ” سباهي ” كان قد قام بزيارات عدة على المراكز المترشحة للاعتماد ، وقد نجحت في تطبيق المعايير المطلوبة للحصول على اعتماد ” سباهي ” .
يشار الى المراكز الصحية الأولية الحاصلة على اعتماد ” سباهي ” هي : مركز الرعاية الصحية الأولية بالموطأ ، و غرب عنيزة ، وعيون الجواء ، والبصر .
واكدت الشؤون الصحية بأنها ماضية في تحسين برامج الجودة وتطبيق معايير على جميع منشآتها الصحية ، مما سينعكس على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .
4 مراكز صحية بالقصيم تحصل على ” سباهي “
حصلت اربع مراكز صحية بمنطقة القصيم على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية ” سباهي ” ، وذلك بعد اجتيازها معايير التقييم بنجاح .
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